В Днепре продолжается демонтаж советских памятников и лепнины.

Соответствующее решение было принято городскими властями, а коммунальщики приступили к работе. Демонтажные работы велись в парке имени Лазаря Глобы, на улице Титова и на проспекте Героев.

"Демонтировали лепнину с помощью вышки и отбойного молотка. Серп и молот, красная звезда - символы советского тоталитарного режима, поэтому большая часть горожан подерживает демонтаж. Работы на Титова и Поля идут со вчерашнего дня, тут убирают 8 лепнин." - рассказал главный инженер "Экологии-Д" Морозюк Олег.

"Мемориальный знак в парке связан с событиями второй мировой войны, но связан личь косвенно. Он не несет культурной ценности и не увековечивает память тех, ко погиб, на нем нет информации о том, сколько именно человек погибло. Он является маяком, который притягивает "русский мир" к Днепру. Даже сейчас есть люди, которые говорят, что не нужно демонтировать, а просто завесить подобные памятники пластиком.

На вопрос "зачем" они отвечают - власть все еще может смениться и все может поменяться. Нет, такие символы нужно убирать, чтобы возвращение было невозможным, полномасштабная война стала "точкой невозврата"" - начальница управления с вопросов охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва.

В будущем памятники будут храниться в музее тоталитарного режима под открытым небом.

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