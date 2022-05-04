Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на то, что Днепр находится далеко от боевых действий, это не мешает россиянам обстреливать город дальними ракетами. И сегодня, 4 мая, стало известно о новом обстреле во время последней воздушной тревоги. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил первые подробности о данном происшествии, опубликовав информацию в своем Фейсбук.

"Обстрел прямо по центру Днепра.

Из укрытий НЕ выходим!

Ждём официальной информации от военной администрации", - написал Филатов в Фейсбук.

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