Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на то, что Днепр находится далеко от боевых действий, это не мешает россиянам обстреливать город дальними ракетами. И сегодня, 4 мая, стало известно о новом обстреле во время последней воздушной тревоги. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил первые подробности о данном происшествии, опубликовав информацию в своем Фейсбук.
"Обстрел прямо по центру Днепра.
Из укрытий НЕ выходим!
Ждём официальной информации от военной администрации", - написал Филатов в Фейсбук.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Новый сигнал Западу от путина: самолет судного дня совершил пролеты над Москвой
Свозят в морг Горловки: десятки оккупантов не смогли выжить в Запорожской области, новые данные
"Это задача номер один": Зеленский объявил, на какие компромиссы не пойдет Украина
Колаборантов поймали под Бучей: делились информациях о соседях и помогали с жильем
В тг-канале оперативный ВСУ показали фото из Днепра.
Напомним, просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"
А еще Politeka сообщала, что оккупанты закидали боеприпасами 100 гектаров на Днепрпетровщине, карта: власти срочно обратились к жителям
Также Politeka писала, что в Днепре устроили кражу топлива из машин, фото