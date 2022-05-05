Известно о последствиях ракетных ударов по городу, которых оккупанты нанесли вечером 4 мая.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, повредив контактную сеть. Вторую ракету удалось сбить нашим силам ПВО. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших», – написал глава области.

Как говорится в сообщении, по Днепру оккупанты выпустили ракеты после атаки Великомихайловской общины. В ней от вражеских атак повреждения получили 25 жилых домов, школа, детский сад, сельский клуб, а также магазин.

"По состоянию на эту минуту в области все спокойно. Сегодняшняя ночь на всей территории Днепропетровщины прошла мирно. В том числе в Синельниковском и Криворожском районах", – отметил Лукашук.

Напомним, просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"

А еще Politeka сообщала, что оккупанты закидали боеприпасами 100 гектаров на Днепрпетровщине, карта: власти срочно обратились к жителям

Также Politeka писала, что в Днепре устроили кражу топлива из машин, фото