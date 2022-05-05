Известно о последствиях ракетных ударов по городу, которых оккупанты нанесли вечером 4 мая.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Одна попала в объект транспортной инфраструктуры, повредив контактную сеть. Вторую ракету удалось сбить нашим силам ПВО. В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших», – написал глава области.
Как говорится в сообщении, по Днепру оккупанты выпустили ракеты после атаки Великомихайловской общины. В ней от вражеских атак повреждения получили 25 жилых домов, школа, детский сад, сельский клуб, а также магазин.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Пришлось отменить": кто еще кроме Лорак и Брежневой отказался петь для россиян в Турции
Оборвалась жизнь ярого критика Лукашенко: выяснилось, что произошло
Свозят в морг Горловки: десятки оккупантов не смогли выжить в Запорожской области, новые данные
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
"По состоянию на эту минуту в области все спокойно. Сегодняшняя ночь на всей территории Днепропетровщины прошла мирно. В том числе в Синельниковском и Криворожском районах", – отметил Лукашук.
Напомним, просьба сдать Кривой Рог: экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку"
А еще Politeka сообщала, что оккупанты закидали боеприпасами 100 гектаров на Днепрпетровщине, карта: власти срочно обратились к жителям
Также Politeka писала, что в Днепре устроили кражу топлива из машин, фото