26 апреля в Каменском пропала Станченко Елена Павловна. Она ушла из больницы и не вернулась. Телефон и паспорт с собой она не брала.

Как передает Информатор, женщину уже ищут, но нужна помощь свидетелей. Об этом сообщила внучка.

Была одета: розовый свитер, черные брюки, розово-фиолетовая куртка.

26 апреля ее укусила собака и женщину забрали в больницу №8 (район БАМа). После того, как ей зашили ногу она ушла из больницы, больше ее никто не видел, домой не вернулась.

Если Вы видели Елену или знаете, где она может быть, пожалуйста, позвоните по номеру (097) 452-54-13.

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