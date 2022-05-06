На 9 мая в Днепре не будет никакого официоза, поскольку возможны любые провокации со стороны врага.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

«Во-первых, не будет никакого официоза. Все, кто имеет искренне желание и хочет пойти и возложить цветы к Памятнику 152-й дивизии, к Памятнику Славы, могут пойти и сделать это. Но не будет речей, не будет никаких «дедов на палочках», не будет никаких возложений на мэры и депутаты. Это не праздник, это день святой, который должен быть у каждого в сердце, здесь мы не имеем права никому указывать», — сказал городской голова.

На сегодняшний день в некоторых украинских городах людей призывали не выходить из дома 9 мая в целях безопасности. Призыв не собираться компаниями и выехать из города сделал мэр Ивано-Франковска. В Запорожье ввели комендантский час с 8 по 10 мая. В Днепропетровской области пока никаких ограничений не вводили, но все может быть.

Напомним, экс-министр МВД Захарченко позвонил Вилкулу и получил "ответку".

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