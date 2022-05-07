Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери, но Украина, к сожалению, также теряет лучших граждан страны. И сегодня, шестого мая, мэр Каменского Андрей Белоусов, рассказал об еще одном герое, который погиб в боях за Украину.
Мэр отметил, что погиб житель Каменского Станислав Плотников 27 апреля. Герой 70-го года рождения был участником АТО/ООС. А с начала войны с России пошел на фронт, защищать целостность и независимость Украины.
"С первых дней полномасштабной войны стал в защиту Украины. Без мужа осталась жена", - написал Белоусов.
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