Военный эксперт Михаил Жирохов оценил возможности продвижения оккупантов в направлении Запорожья и Кривого Рога. Об этом он сказал в интервью НВ.
Жирохов отметил, что на южном направлении россияне постоянно ведут переброску войск, сил и средств из оккупированного Крыма. В то же время и украинская оборона на этих направлениях усиливается. В том числе усиливается и за счет западного вооружения.
Учитывая это, попытка оккупантов пойти в наступление на этом направлении военный эксперт считает мало вероятным.
"Поэтому здесь я не думаю, что россияне смогут в ближайшие дни провести какие-то активные действия, потому что это будет полностью противоречить военному делу. Потому что там силы сопоставимы. А для наступления нужно, чтобы было хотя бы какое-то преимущество в личном составе и технике. Этого преимущества у них там сейчас нет», - подытожил эксперт.
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