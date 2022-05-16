Российские оккупанты хотели возобновить работу своего завода в Днепре. Для этого враг даже придумал схему с привлечением украинской компании.



Служба безопасности Украины отчиталась об успешной блокировке завода, который намеревался возобновить поставки своей продукции для российского военно-промышленного комплекса.

Ранее предприятие занималось изготовлением комплектующих для самолетов, подводных лодок, ракетных систем и другие товары. В 2021 году заводу удалось изготовить 340 тонн продукции, стоимость которой составила 450 миллионов гривен.

Как выяснило следствие, товар отправляли в Россию, где оккупанты осуществляли его перераспределение для своих заводов и других объектов. В прошлом году завод попал под санкции СНБО, ведь его владельцем является российская корпорация, специализацией которой является производство и модернизация оружия и военной техники.

Как стало известно СБУ, россияне хотели обойти ограничения и переписать завод на Украинское юридическое лицо. После этого враг планировал вновь наладить производство и поставку запчастей в Россию.

Службе безопасности Украины удалось предотвратить воплощение планов российских оккупантов, следственные действия в рамках уголовного производства еще продолжаются.

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