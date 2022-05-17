В городе Кривом Роге полицейские задержали очередного любителя "русского мира".
Местный житель сотрудничал с россиянами и передавал им сведения. Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога.
Во время патрулирования в Саксаганском районе Кривого Рога инспекторы остановили легковой автомобиль ВАЗ. Во время общения с полицейскими пассажир легковушки стал заметно нервничать.
Во время проверки телефона мужчины патрульные обнаружили переписку с русскими оккупантами. Как выяснилось, любитель "русского мира" должен был передавать информацию об одном из сел в Херсонской области.
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Патрульные задержали мужчину и доставили его в Криворожское районное управление полиции №1 для установления всех обстоятельств и дальнейшего разбирательства.
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