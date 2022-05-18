Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, на смену тревожной ночи пришло беспокойное утро. Так, в результате нового ракетного удара разрушен инфраструктурный объект.

"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Повреждены 2 дома", - сообщил Резниченко, опубликовав также кадры с места удара.

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Добавим, что ранее, 17 мая, Резниченко опубликовал сбитый украинской ПВО вражеский разведчик «Орлан».

"На уничтоженную технику орка можно смотреть без конца", - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА.

Напомним, Днепропетровщина потеряла четырех своих Героев - что известно.

Также Politeka.net сообщала о трагическом ДТП – пьяный водитель сбил девушек.

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