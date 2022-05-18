Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал о мерах, которые предпринимаются для обороны города от российских войск.

Покомментировал он в интервью в программе «Васильевский остров».

«Разговаривал с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко, который заверил меня, что никакие расходы на строительство фортификационных сооружений не сравнимы с расходами на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры.





Если кто-то начнет говорить о том, что мы потратили много денег на строительство укрепрайонов, блиндажей, противотанковых рвов – пусть сразу закроют свой рот. Потому что наша задача – не позволить российской армии подойти на расстояние обстрелов. Мы должны обеспечить нашим Вооруженным силам систему фортификационных сооружений, а уже построили четыре линии обороны.

Сейчас 38 единиц коммунальной техники работает на Донетчине, чтобы они сюда не подошли, – рассказал Борис Филатов.

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