Городской голова Днепра Борис Филатов высказал предположение, как видео с моментом ракетного удара по Амурскому мосту могло попасть в сеть.
Об этом он заявил в интервью программе “Васильевский остров”.
По мнению Филатова, были мысли, что видео могли “слить” из Ситуационного центра. На нем можно заметить сверху логин, по которому есть вероятность определить, кто его опубликовал.
Мэр подчеркнул, что городской Ситуационный центр – это видеокамеры, закупленные за деньги горожан. При этом доступ к ним есть у полиции, ГСЧС, СБУ и других служб.
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“В этих службах сидят люди, которые торгуют этими видеозаписями. Сейчас Служба безопасности занимается поиском тех, кто “слил” видео. И по логину можно определить, кто продал эту запись. Он должен за это сесть в тюрьму”, — рассказал Борис Филатов.
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