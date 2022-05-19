Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно – оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую громаду.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, били из "Градов" и "Ураганов" по Большой Костромке.

"Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа", - уточнил Резниченко, добавив фотографию с места обстрела.

На снимке можно увидеть, что двери дома взрывной волной отнесло аж на середину двора, вокруг руин лежат детские игрушки.

В свою очередь начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всю ночь шли обстрелы на всей линии столкновения, но ситуация контролируемая.

«Сильный обстрел по жилым кварталам села – перебит газопровод, электроснабжение, разрушено более 10 домов. По предварительным данным жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог», - сообщил Вилкул.

Ранее Вилкул рассказал, что до сих пор украинские защитники строят фортификационные сооружения.

"Учитывая, что у нас обстрелы круглосуточные, штурмы врага, то строим неплохо в инженерном плане. У нас очень много линий во всех направлениях. В то же время всегда есть угроза ракет и самолетов врага", – рассказывал Вилкул.

Напомним, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.

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