Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив припущення, як відео з моментом ракетного удару по Амурському мосту могло потрапити в мережу.
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Василівський острів".
За думкою Філатова, були думки, що відео могли "злити" з Ситуаційного центру. На ньому можна помітити зверху логін, за яким є ймовірність визначити, хто його опублікував.
Мер підкреслив, що міський ситуаційний центр – це відеокамери, закуплені за гроші городян. При цьому доступ до них є у поліції, ДСНС, СБУ та інших служб.
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“У цих службах сидять люди, які торгують цими відеозаписами. Зараз Служба безпеки займається пошуком тих, хто" злив " відео. І за логіном можна визначити, хто продав цей запис. Він повинен за це сісти у в'язницю", — розповів Борис Філатов.
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