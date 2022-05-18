Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив припущення, як відео з моментом ракетного удару по Амурському мосту могло потрапити в мережу.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Василівський острів".

За думкою Філатова, були думки, що відео могли "злити" з Ситуаційного центру. На ньому можна помітити зверху логін, за яким є ймовірність визначити, хто його опублікував.

Мер підкреслив, що міський ситуаційний центр – це відеокамери, закуплені за гроші городян. При цьому доступ до них є у поліції, ДСНС, СБУ та інших служб.

“У цих службах сидять люди, які торгують цими відеозаписами. Зараз Служба безпеки займається пошуком тих, хто" злив " відео. І за логіном можна визначити, хто продав цей запис. Він повинен за це сісти у в'язницю", — розповів Борис Філатов.

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