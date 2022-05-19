СБУ задержала брата Олега Царева на попытке организовать диверсии в восточных регионах.
По данным спецслужбы, этот родственник бывшего нардепа-предателя, инициатора «новороссии» и подельника януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.
Он был уверен в быстрой победе рф: ждал на оккупацию региона и обещанную ему должность главы облгосадминистрации.
Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры.
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СБУ установила контроль за ним еще на первичном этапе и предотвратила эти планы.
Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина рф.
По данным следствия, мужчина жил в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь с братом, который скрывался в рф.
Сейчас ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УК. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим у Олега Царева есть два брата: Иван Царев и Михаил Царев. Кто из них задержан - пока не известно.
Напомним, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.
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