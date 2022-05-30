Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают друзья Вадима в фейсбук-группе Федерации рукопашного боя.

Вадим, который был родом из Кривого Рога, но давно проживал в Днепре, пошел на войну добровольцем. С первых дней полномасштабного вторжения Сотников, получив позывной «Тренер», защищал Украину от оккупантов.

«Для меня и нашей семьи Вадим был больше чем друг, он был частью нашей семьи! Более доброго, светлого и честного человека я не встречала. Вадим был выдающимся спортсменом, Чемпионом мира, Чемпион Европы и Абсолютный Чемпион Украины по рукопашному бою. Лучшим тренером, другом, сыном и любимым! Скорбим все…», «Память про Вадима будет вечной. Глубокие соболезнования маме и близким», - пишут слова сочувствия украинцы.

Напомним, ранее стало известно, что в боях с рашистами погибли два кикбоксера — Назар Макаренко и Александр Фештрыга.

25-летний харьковчанин Макаренко был кандидатом в мастера спорта, чемпионом Украины, а также тренером. После начала войны вместе с отцом пошел в терроборону города, а затем отправился на передовую, где получил ранение, несовместимое с жизнью. У Назара остались жена и маленький сын.

42-летний Фештрыга с позывным «Сакура», родом из Черновцов, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, защищал Донецкий аэропорт. В свое время Александр шесть раз выигрывал чемпионат Украины. Зимой 2014-го был активным участником Революции Достоинства, а летом того же года вступил в ряды «Правого сектора» и отправился на фронт добровольцем.

Всего м начала войны в Украине погибло более 50 спортсменов. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - сказал Гутцайт, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, юного Героя с Днепропетровщины убили в плену.

Также сообщалось, что враг нанес новые удары по Кривому Рогу, - стало известно о разрушениях.

Также Politeka.net писала, что в Кривом Роге бесплатно раздадут продукты - кто имеет право и как получить.