В Днепре сегодня днем прогремел взрыв, после чего над городом поднялось большое облако дыма.
Как выяснилось, причиной этого стал пожар на местном предприятии. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В результате произошли взрывы находившихся там газовых баллонов.
Площадь возгорания – 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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На месте работают спасатели и проводят работы по тушению пожара.
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