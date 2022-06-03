В Днепре сегодня днем прогремел взрыв, после чего над городом поднялось большое облако дыма.

Как выяснилось, причиной этого стал пожар на местном предприятии. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В результате произошли взрывы находившихся там газовых баллонов.

Площадь возгорания – 1000 кв. м. На месте работают 17 спасателей и 4 пожарных автомобиля.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Популярные статьи сейчас

Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"

«За выдающиеся заслуги»: известному россиянину и его жене дали украинское гражданство, что известно

На больного путина совершили покушение: что известно о состоянии президента рф, данные американской разведки

"Я в восторге": Тринчер в купальнике сверкнула прелестями после пластики, фото

Победитель "Голосу країни" Лазановский рассказал о срочной операции: "Нашли врача, который согласился кесарить..."
Показать еще

На месте работают спасатели и проводят работы по тушению пожара.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма.

Кроме того, в Днепре задержали военных, фото: что они наделали.

Также маленькая Стефания рассказала, как чудом спаслась от кафиров.