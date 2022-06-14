Рано утром 14-го июня на поверхности воды на детском пляже обнаружили тело человека.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Утонувшего доставили на берег. Тело мужчины 1978 года рождения передано представителям полиции", - говорится в сообщении.

Известно, что несчастье произошло на детском пляже у реки Днепр вблизи улицы Набережная Победы.

Мужчина исчез в воде еще 11-го июня.

"По сообщению, поступившему в этот же день в 20:02 в Службу спасения, он нырнул в воду и не вынырнул. Поисковые работы продолжились в течение двух дней. Всего обследовано 12500 кв. м. В связи с неопределенностью места исчезновения, 12-го июня работы были прекращены», - рассказали спасатели детали трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что только за первую неделю лета на водных объектах Украины погибло 24 человека, из них – четыре ребенка.

Спасены за этот период семеро граждан, из них - трое детей.

Также сообщалось о гибели выпавшей из окна 15-летней девочки.

Ранее еще одна трагедия произошла с 9-летним ребенком в Днепре - школьник также выпал из окна.