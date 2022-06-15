Как сообщает Politeka.net со ссылкой на патрульную полицию Днепропетрвской области, взволнованные отдыхающие тут же обратились к правоохранителям.
«Люди умоляли спасти 35-летнего мужчину, которого унесло течением от берега и все его силы вернуться назад были напрасны. Работники роты по обслуживанию водных объектов оперативно обнаружили обессиленного пловца и доставили служебным катером к берегу», - сообщили в полиции.
Уточняется, что мужчина не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
На опубликованных полицией кадрах видно как пловца затаскивают в катер, он рассказывает, что чувствует себя нормально, но устал.
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Напомним, ранее сообщалось, что только за первую неделю лета на водных объектах Украины погибло 24 человека, из них – четыре ребенка.
Также сообщалось, что на детском пляже в Днепре обнаружили тело мужчины.
Кроме того Politeka.net писала, что ночью россияне подло ударили по жилым домам на Днепропетровщине. В результате погибли 4 человека.