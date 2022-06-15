В результаті, за словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, зруйновано і пошкоджено більше 10-ти приватних будинків і частково лікарня. Жертвами стали чотири мирних громадян, всі чоловіки.
Ще один чоловік з пораненням доставлений в лікарню.
"Шановні мешканці Апостолового. Не виходимо на вулицю, нічого не чіпаємо, вже працюють вибухотехніки. Ще раз пропоную евакуацію в Кривий Ріг, ви дуже близько до лінії зіткнення", - підкреслив Вілкул.
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Додамо, Дніпропетровська область регулярно піддається обстрілу з боку загарбників. За даними ОВА, за час війни постраждало не менше 76 дітей. Дорослих - ще більше.
Нагадавши, шахіст з Дніпропетровщини пожертвував собою в бою з окупантами.
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