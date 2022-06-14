Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
«Потонулого було вилучено та доставлено до берега. Тіло чоловіка, 1978 року народження передано представникам поліції», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що нещастя сталося на дитячому пляжі біля річки Дніпро поблизу вулиці Набережна Перемоги.
Чоловік зник у воді ще 11-го червня.
«За повідомленням, що надійшло цього ж дня о 20:02 до Служби порятунку, він пірнув у воду та не винирнув. Пошукові роботи продовжились протягом двох днів. Загалом обстежено 12500 кв.м. У зв’язку з невизначеністю місця зникнення, 12-го червня роботи були припинені», - розповіли рятівники деталі трагедії.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лише за перший тиждень літа на водних об’єктах України загинуло 24 людини, з них – чотири дитини.
Врятовано за цей період семеро громадян, із них – троє дітей.
Також повідомлялось про загибель 15-річної дівчинки, яка випала з вікна.
Раніше ще одна трагедія сталася з 9-річною дитиною у Дніпрі – школяр також випав із вікна.