Рано вранці 14-го червня на поверхні води на дитячому пляжі виявили тіло людини.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Потонулого було вилучено та доставлено до берега. Тіло чоловіка, 1978 року народження передано представникам поліції», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що нещастя сталося на дитячому пляжі біля річки Дніпро поблизу вулиці Набережна Перемоги.

Чоловік зник у воді ще 11-го червня.

«За повідомленням, що надійшло цього ж дня о 20:02 до Служби порятунку, він пірнув у воду та не винирнув. Пошукові роботи продовжились протягом двох днів. Загалом обстежено 12500 кв.м. У зв’язку з невизначеністю місця зникнення, 12-го червня роботи були припинені», - розповіли рятівники деталі трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лише за перший тиждень літа на водних об’єктах України загинуло 24 людини, з них – чотири дитини.

Врятовано за цей період семеро громадян, із них – троє дітей.

Також повідомлялось про загибель 15-річної дівчинки, яка випала з вікна.

Раніше ще одна трагедія сталася з 9-річною дитиною у Дніпрі – школяр також випав із вікна.