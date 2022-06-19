О трагедии сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", — рассказал глава ОВА.
В целом в результате ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе пострадали 13 человек, один человек погиб. Огонь продолжают тушить.
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