О трагедии сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", — рассказал глава ОВА.

В целом в результате ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе пострадали 13 человек, один человек погиб. Огонь продолжают тушить.

Напомним, враг ударил ракетами по Кривому Рогу: Вилкул сообщил подробности.

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Как сообщалось, вражеский обстрел оборвал жизнь отца и сына из Кривого Рога: что известно о трагедии.

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