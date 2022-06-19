Для того, чтобы дойти до Днепра, путину придется "положить" десятки тысяч российских солдат.

Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире "Рандеву с Яниной Соколовой".

"путин остановится там, где мы его остановим. Понятно, что он пойдет и на Днепр и до Киева и, как они кричали, что и до Ла Манша. Дальше никто не знает, что у них в голове, какие планы. Понятно, что блицкрига не вышло.

Тем не менее, почему я оцениваю атаку на Днепр маловероятной, в том числе и потому, что мы очень хорошо подготовились. Посмотрите на несчастный Северодонецк и вообще на направление бахмутское, Изюм.

Это чуть другое, но я имею ввиду, что там за счет героизма наших вооруженных сил за счет правильного планирования со стороны Генерального штаба они если и продвигаются, то очень медленно - еле-еле. Представьте им дойти до Днепра - это им надо будет десятки тысяч солдат, - заявил Филатов.

По его словам, семь территориальных громад Днепропетровщины подвергаются постоянным вражеским обстрелам. Враг бьет из дальнобойной артиллерии по жилому сектору и логику его действий понять сложно.

Основная проблема области - район Кривого Рога, который граничит с Херсонской областью. Оккупанты постоянно обстреливают Зеленодольскую, Апостоловскую громады издалека "Градами".

"Там нет угрозы прорыва, ничего такого, просто эти сволочи бьют по мирным людям издалека. Логики мы тоже не понимаем. Они таким образом либо издеваются, либо тренируются, либо они считают, что там сидят наши военные, то есть по окрестностям этих населенных пунктов постоянно что-то прилетает - почти каждый день", - говорит Филатов.

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