Враг ночью ударил из артиллерии по Криворожскому району.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, в Великой Костромке сгорел дом, но люди не пострадали.

В Сети уже появились фото с места удара.

Кроме того в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области скончался один из пострадавших при обстреле нефтебазы российскими оккупантами 18 июня.

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", – сообщал Резниченко.

Глава обладминистрации также заявлял, что ракетная атака российских оккупантов привела к гибели уже двух человек.



"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты", – заявил Резниченко.

Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе 18 июня.

19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.

Кроме того сообщалось, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.