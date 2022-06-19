Про трагедію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", — розповів очільник ОВА.
Загалом в результаті ракетної атаки по нафтобазі в Новомосковському районі постраждали 13 людей, одна людина загинула. Вогонь продовжують гасити.
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