Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал про процесс дерусификации в городе, а также почему в ближайшее время памятник Пушкину сносить не собираются.

Об этом рассказал в интервью в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой

"Я как городской голова, никогда не мог подумать, что у нас такое огромное количество названий улиц связано географически с россией. Действительно сотни. Я согласен, что мы должны дерусифицировать город и мы постепенно этим занимаемся, я являюсь основным провайдером этого процесса. Так, на одной сессии мы переименовали 30 улиц, потом 20 и сейчас готовим новый список", — отмечает Филатов.

Также многие горожане возмущены тем фактом, что в городе до сих пор присутствует памятник Пушкину и недоумевают, почему его нельзя снести. Как отмечает Борис Филатов, этот вопрос регулируется не только местным самоуправлением, но и напрямую зависит от решения Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Памятник Пушкину является памятником монументального искусства, он был установлен в 19 веке за средства громады Екатеринослава. Я не отрицаю, что это имперский нарратив. Однако я не могу сейчас взять и просто снести памятник Пушкину. Это уголовное дело. Мы занимаемся этим вопросом, но необходимо, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы", — сказал Борис Филатов.

Напомним, 19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.

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