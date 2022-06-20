Как пишет Politeka.net с ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пожар пылает уже более 40 часов. К сожалению, число жертв возросло.
"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", - говорится в сообщении Резниченко.
Напомним, 19 июня Резниченко сообщал, что в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе.
"Врачи сделали все. Но спасти не удалось... Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего...", - отмечал руководитель Днепропетровской ОВА.
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Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе 18 июня. Сначала сообщалось о трех пострадавших, но впоследствии стало известно о 11-ть.
19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.
Кроме того ночью 20 июня россияне ударили ракетами по Криворожскому району.
"В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали", - уточнял Резниченко.
Напомним также, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.