Пожарные продолжают бороться с огнем на нефтебазе на Днепропетровщине, который возник в результате ракетного удара.

Как пишет Politeka.net с ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, пожар пылает уже более 40 часов. К сожалению, число жертв возросло.

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего", - говорится в сообщении Резниченко.

Напомним, 19 июня Резниченко сообщал, что в больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе.

"Врачи сделали все. Но спасти не удалось... Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего...", - отмечал руководитель Днепропетровской ОВА.

Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе 18 июня. Сначала сообщалось о трех пострадавших, но впоследствии стало известно о 11-ть.

19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Кроме того ночью 20 июня россияне ударили ракетами по Криворожскому району.

"В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали", - уточнял Резниченко.

Напомним также, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.