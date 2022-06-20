Ворог вночі вдарив з артилерії по Криворізькому району.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє голова обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами Резніченка, у Великій Костромці згорів будинок, але люди не постраждали.

У Мережі вже з'явилися фото з місця удару.

Крім того в Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дніпропетровській області помер один з постраждалих при обстрілі нафтобази російськими окупантами 18 червня.

"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося", - повідомляв Резніченко.

Глава обладміністрації також заявляв, що ракетна атака російських окупантів призвела до загибелі вже двох людей.



"Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети", – заявив Резніченко.

Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі 18 червня.

19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом.

Також, нагадаємо, Politeka.net писала, що ворожий обстріл обірвав життя батька і сина з Кривого Рогу.

Крім того повідомлялося, що в Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.