Про це, як пише Politeka.net, повідомляє голова обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.
За словами Резніченка, у Великій Костромці згорів будинок, але люди не постраждали.
У Мережі вже з'явилися фото з місця удару.
Крім того в Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дніпропетровській області помер один з постраждалих при обстрілі нафтобази російськими окупантами 18 червня.
"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі в Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося", - повідомляв Резніченко.
Глава обладміністрації також заявляв, що ракетна атака російських окупантів призвела до загибелі вже двох людей.
"Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети", – заявив Резніченко.
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі 18 червня.
19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом.
Також, нагадаємо, Politeka.net писала, що ворожий обстріл обірвав життя батька і сина з Кривого Рогу.
Крім того повідомлялося, що в Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.