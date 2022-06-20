Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своих рабочих отношениях с городским главой Кривого Рога Александром Вилкулом.

Своими мыслями он поделился каналу НВ.

"Я Сашу знаю с 94-го года. У нас разные были периоды отношений с ним. В один момент он "взлетел", когда был вице премьер-министром при Януковиче. Но это дела давно минувших дней. Давайте говорить про сегодняшний день и о будущем.

Я хорошо знаю историю его семьи. Он из старых баштанских казаков. Поэтому, как говорил Саша, что за Кривбасс он будет воевать даже с папуасами. Это был осознанный выбор человека. Мы созваниваемся по два раза в день, сверяем часы.

Я не буду его хвалить - это было бы не совсем правильно. Но я, как человек, который с ним 8 лет воевал (в политическом плане), то моя оценка его нынешней деятельности будет максимально объективной. И он со всем задачами справляется", - считает Филатов.

Напомним, 19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.

Кроме того сообщалось, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.