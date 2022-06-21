Двухлетняя девочка провалилась в выгребную яму, пока её родители пьянствовали в компании друзей.

Инцидент произошел в Петриковской районе 19 июня, сообщает «Днепр Оперативный».

По словам главврача Ларисы Быданцевой, вызов на пульт скорой поступил около 20:05 и уже через 9 минут врачи были на месте.

Когда бригада медиков Левобережной подстанции Каменской станции областного центра ЭМП и МК прибыла на место происшествие, девочку вытащили, но никто толком не мог объяснить, сколько она пробыла среди нечистот. Ребенок оставался без сознания с поверхностным дыханием, поэтому пострадавшую пришлось госпитализировать.

На данный момент малышка находится в реанимации областной детской клинической больницы Днепра. Состояние маленькой пациентки тяжелое, констатируют врачи.

Напомним, 19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.

Кроме того сообщалось, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.