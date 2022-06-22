В Днепре пьяный мужчина с маленьким ребенком решил отдохнуть на трамвайной остановке, забыв о младенце.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
В Новокодацком районе Днепра мужчина в состоянии алкогольного опьянения забыл, что несет ответственность за своего ребенка и решил отдохнуть на трамвайной остановке, подвергая ребенка опасности.
Данную картину увидели две мимо проходящие девушки. Они быстро среагировали, забрали ребенка в безопасное место и привели в чувство отца.
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На место происшествия была вызвана полиция и мать малыша, которая вынуждена работать, чтобы прокормить семью. После профилактической беседы с отцом ребенку передали небольшие подарки.
Напомним, 19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.
Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.
Кроме того сообщалось, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.