В Днепре пьяный мужчина с маленьким ребенком решил отдохнуть на трамвайной остановке, забыв о младенце.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

В Новокодацком районе Днепра мужчина в состоянии алкогольного опьянения забыл, что несет ответственность за своего ребенка и решил отдохнуть на трамвайной остановке, подвергая ребенка опасности.

Данную картину увидели две мимо проходящие девушки. Они быстро среагировали, забрали ребенка в безопасное место и привели в чувство отца.

На место происшествия была вызвана полиция и мать малыша, которая вынуждена работать, чтобы прокормить семью. После профилактической беседы с отцом ребенку передали небольшие подарки.

Напомним, 19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с топливом.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизни отца и сына из Кривого Рога.

Кроме того сообщалось, что в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бед.





