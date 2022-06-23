Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Укрощали пламя более 108 часов. Но вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице», - сообщил Резниченко.
Напомним враг ударил по нефтебазе вечером 18 июня.
На следующее утром произошел взрыв резервуара с топливом, из-за чего погиб один спасатель и двое получили ранения. Кроме того, в тот же день в больнице скончался один из пострадавших.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ: Жданов предупредил о ключевом сражение
Оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах: "Тяжело..."
"Будет казаться, что ничего не предвещает": Арестович раскрыл, как и когда войска рф покинут Украину
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
20 июня на месте ракетного удара спасатели нашли тело третьего погибшего.
В свою очередь председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что из-за массированных обстрелов российских оккупантов вся нефтеперерабатывающая сфера Украины не работает.
Добавим, что 22 июня в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который был связан с Виктором Медведчуком.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Новошахтинский завод нефтепродуктов, основной долей которого владеет жена главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет топливо для танков вооруженных сил россии на оккупированном Донбасе.