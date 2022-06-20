Як пише Politeka.net з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, пожежа палає вже більше 40 годин. На жаль, кількість жертв зросла.

«Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого», - йдеться у повідомленні Резніченка.

Нагадаємо, 19 червня Резніченко повідомляв, що у лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі.

«Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося… Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого…», - зазначав керівник Дніпропетровської ОВА.

Популярні новини зараз

"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео

Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."

Нова трагедія на місці ракетного удару на Дніпропетровщині, що відомо про жертв та постраждалих: деталі НП

Переможниця "Холостяка" Богдан показала, що відібрала у Заливако після розставання: "Я її вкрала..."
Показати ще

Окупанти нанесли ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі 18 червня. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, але згодом стало відомо про 11-ть.

19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом..

Крім того вночі 20 червня росіяни вдарили ракетами по Криворозькому району.

«У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали», - уточнював Резніченко.

Нагадаємо також, що в Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.