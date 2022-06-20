Вогнеборці продовжують боротися з пожежею на нафтобазі на Дніпропетровщині, яка виникла внаслідддок ракетного удару.

Як пише Politeka.net з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, пожежа палає вже більше 40 годин. На жаль, кількість жертв зросла.

«Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого», - йдеться у повідомленні Резніченка.

Нагадаємо, 19 червня Резніченко повідомляв, що у лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі.

«Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося… Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого…», - зазначав керівник Дніпропетровської ОВА.

Окупанти нанесли ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі 18 червня. Спочатку повідомлялось про трьох постраждалих, але згодом стало відомо про 11-ть.

19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом..

Крім того вночі 20 червня росіяни вдарили ракетами по Криворозькому району.

«У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали», - уточнював Резніченко.

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