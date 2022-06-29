Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, погибли мужчина и женщина.

"Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди...", - подчеркнул Резниченко.

На месте «прилета» специалисты обнаружили обломки ракеты «Калибр».

Напомним, вечером 28 июня россияне выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Три ракеты удалось сбить - над Днепром и над Синельниковским районом.

"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", - сообщал Резниченко.

Между тем стало известно, что утром 29 июня оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве. На месте идет поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.