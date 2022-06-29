Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, погибли мужчина и женщина.
"Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди...", - подчеркнул Резниченко.
На месте «прилета» специалисты обнаружили обломки ракеты «Калибр».
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Напомним, вечером 28 июня россияне выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Три ракеты удалось сбить - над Днепром и над Синельниковским районом.
"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания", - сообщал Резниченко.
Между тем стало известно, что утром 29 июня оккупанты ударили по многоэтажке в Николаеве. На месте идет поисково-спасательная операция.
Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.