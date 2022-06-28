Як розповів відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов в інтерв’ю «Obozrevatel», щоб захопити, наприклад, Київ, ворогові потрібно мати армію в 3-4 рази більшу за ту, яка є на сьогодні.

«Насамперед, для цього потрібно утримати під контролем околиці Києва. Але, як ми бачили, 40-тисячна армія противника під Києвом виявилася просто небоєздатною, розтягнутою, розкиданою», - пояснив Касьянов.

Не загрожує окупація, за словами Касьянова, і Дніпру.

«Комунікації ворога обстрілюються, партизани працюють. Треба мати мільйони людей, щоби окупувати Україну. Дніпро, Київ – взяти їх фізично неможливо. Тому що ми вже мобілізувалися, підготувалися. У противника немає тих мільйонів солдатів, щоб зайняти кожне село. А без цього неможливо утримувати територію під контролем», - пояснив волонтер, додаючи, що для того, щоб контролювати дороги, залізничні колії, мости ворогу необхідно витрачати багато сил.

У той час, як українці на своїй землі і кожен стежить за тим, щоб ворогу нічого не вдалося.

«Коли опиняєшся на ворожій тобі території і намагаєшся окупувати вільну країну, вільних людей, то це важче вдвічі. Тому що за тобою стежать усі очі, всі руки займаються тим, щоб робити тобі капості. Це неможливо», - підкреслив Касьянов.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, чому у ворога немає шансів взяти Дніпро, бо обороні міста Дніпра сприяють не тільки зусилля Збройних Сил України, а й географічне розположення.

"Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею", - запевняв колишній очільник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, навіть якщо російські окупаційні війська підійдуть на відстань 90 кілометрів до Дніпра, вони зможуть застосовувати реактивну артилерію, однак взяти місто в оточення, а тим більше захопити, в окупантів "жодних шансів та можливостей немає".

Нагадаємо, дядько і племінник з Кривого Рогу віддали життя за Україну.

Також повідомлялося, що Філатов розповів про проблему, що склалася в Дніпропетровській області.

Крім того Politeka.net писала, що нафтобазу на Дніпропетровщині гасили майже п'ять днів.