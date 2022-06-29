28 июня российские захватчики нанесли ракетные удары по Днепру. В результате атаки серьезные повреждения получили СТО, автотранспортное предприятие, а также пострадали машины и здания рядом.

Сегодня, 29 июня мэр города Борис Филатов посетил очередное место преступления рашистов и прокомментировал произошедшее.

Городской голова подчеркнул, что никакой военной техники на месте и близко нет и не было. Там находились обычные гражданские автомобили и грузовики, машины обычных граждан.

“Российская пропаганда сейчас врет, рассказывая, что этот ракетный удар был нанесен по станции техобслуживания, которая ремонтировала технику ВСУ. Это вранье чистой воды. Как и всегда. Россияне врут миру, врут сами себе, врут всем постоянно и без конца”, - заявил мэр.

Он считает, что этот удар - часть террора по отношению к Украине. В результате атаки погибли генеральный директор предприятия и главный бухгалтер. Во время воздушной тревоги они пренебрегли правилами безопасности и не спустились вниз. Остальные сотрудники переместились на 1 этаж, благодаря чему остались живы.

“Еще раз, пользуясь случаем, прошу жителей города не пренебрегать правилами безопасности и хотя бы спускаться на первые этажи, соблюдать правилами минимум двух стен - в этом случае поражение менее вероятно в случае ракетных обстрелов”, - добавил Филатов.

Напомним, ранее Politeka.net писала, что ждет Путина в случае наступления на Днепр.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.