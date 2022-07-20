Никополь Днепропетровской области снова оказался под огнем кафиров, есть жертвы.

Как сообщил мэр города Александр Саюк, сегодня, 20 июля, город оказался под огнем российских оккупантов, в результате чего есть разрушение и повреждение жилых домов.

«Более 15 зданий. Есть пострадавшие – это сейчас 9 человек. Есть погибшие. Все необходимые службы работают. К сожалению, обстрелы не уменьшаются, поэтому жители Никополя – каждый принимает решение оставаться или не оставаться в городе. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы облегчить жителям последствия обстрелов», - сообщил Саюк относительно выезда из города.

Ранее стало известно, что в Никополе после ночных обстрелов 20 июля из-под завалов извлечены тела двух человек. Это 70-летний мужчина и 65-летняя женщина. Всего ранены 9 человек, из них 4 детей.

Между тем в МВД Украины сообщили, что в настоящее время в стационарах Никополя остается три человека, один ребенок перевезен в Днепр.

Днем ранее россияне ударили по базе отдыха в Никополе из «Градов». К счастью, люди не пострадали.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.