Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Юлию Волкову.
Как сообщается, 20 июля около 8 часов несовершеннолетняя девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулась.
Признаки: на вид 18 лет, рост около 180 см, крупного телосложения, зеленые глаза, русые волосы, стрижка каре.
Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, серые брюки, черные туфли на танкетке, черная кожаная кепка. С собой у нее был белый рюкзак.
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Кроме того, полиция Днепра разыскивает 56-летнюю Коваленко Розу Владимировну. Последний раз она выходила на связь 10 июня.
Об этом сообщает Информатор , ссылаясь на источники в полиции.
Приметы: рост 170-175 см, светлые волосы средней длины, глаза — голубые, размер обуви.
Особые приметы: с левой стороны под мышкой имеет послеоперационный шрам.
Если вы знаете где находится Роза или владеете любой информацией, которая помогла бы в ее поисках, позвоните по телефону: (099) 018-16-88.
Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.