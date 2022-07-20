Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Юлию Волкову.

Как сообщается, 20 июля около 8 часов несовершеннолетняя девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулась.

Признаки: на вид 18 лет, рост около 180 см, крупного телосложения, зеленые глаза, русые волосы, стрижка каре.

Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, серые брюки, черные туфли на танкетке, черная кожаная кепка. С собой у нее был белый рюкзак.

Кроме того, полиция Днепра разыскивает 56-летнюю Коваленко Розу Владимировну. Последний раз она выходила на связь 10 июня.

Об этом сообщает Информатор , ссылаясь на источники в полиции.

Приметы: рост 170-175 см, светлые волосы средней длины, глаза — голубые, размер обуви.

Особые приметы: с левой стороны под мышкой имеет послеоперационный шрам.

Если вы знаете где находится Роза или владеете любой информацией, которая помогла бы в ее поисках, позвоните по телефону: (099) 018-16-88.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

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Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.