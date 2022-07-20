На рапсовом поле в Днепропетровской области сейчас обнаружено тело 8-летнего ребенка.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Нашли погибшего ребенка в Царичанском районе.

"Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая лаборатория и следователи. Проводятся первоочередные следственные действия. Информация будет обновляться", - сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что криминалисты и следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

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Напомним, Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Юлию Волкову.

Как сообщается, 20 июля около 8 часов несовершеннолетняя девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулась.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.