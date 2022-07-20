На рапсовом поле в Днепропетровской области сейчас обнаружено тело 8-летнего ребенка.
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Нашли погибшего ребенка в Царичанском районе.
"Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая лаборатория и следователи. Проводятся первоочередные следственные действия. Информация будет обновляться", - сообщили правоохранители.
В полиции добавили, что криминалисты и следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
В рф официально разинули пасть на новые территории Украины: лавров озвучил географические задания вояк
"Невозможно без слез смотреть": российская ракета попала в дом Дарьи за день до ее свадьбы, фото
Мобилизация в Украине: кто получит отсрочку, в Раде сообщили об изменениях
"Сколько раз мы просили закрыть небо": мама 4-летней Лизы пришла в себя и поделилась горем
Напомним, Полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Юлию Волкову.
Как сообщается, 20 июля около 8 часов несовершеннолетняя девушка ушла с места жительства в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулась.
Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.