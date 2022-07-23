Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому", - сообщил глава ОВА.
Красногригорьевскую общину оккупанты накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Но, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.
В селе Ганновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело. В других районах области в эту минуту спокойно.
Также Резниченко показал последствия удара оккупантов в ночь на 22 июня по лицею №1 в Апостоловом, который реконструировали и открыли для детей в 2020 году.
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В Апостоловом тогда было зафиксировано семь «прилетов».
«Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно 8 человек ранены», - сообщал Резниченко.
Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.