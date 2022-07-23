В ночь на субботу, 23 июля, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь затяжных тревог и обстрелов... Российские войска ударили по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому", - сообщил глава ОВА.

Красногригорьевскую общину оккупанты накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Но, к счастью, обошлось без жертв и разрушений.



В селе Ганновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело. В других районах области в эту минуту спокойно.

Также Резниченко показал последствия удара оккупантов в ночь на 22 июня по лицею №1 в Апостоловом, который реконструировали и открыли для детей в 2020 году.





В Апостоловом тогда было зафиксировано семь «прилетов».

«Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно 8 человек ранены», - сообщал Резниченко.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.