Как сообщили в пресс-службе полиции области, несовершеннолетняя девушка ушла с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города еще 20 июля около 8:30 и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: с виду 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы.
Алиса была одета в синие джинсовые шорты, светло-голубую футболку, черные кроссовки. Также с собой у девушки был черный рюкзак.
Если Вам известна любая информация о местонахождении Войтович Алисы Александровны, 2005 года рождения, полицейские просят сообщить по телефону 0 (96) 884 83 94 или 102.
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Также сообщалось, что полиция Днепра разыскивает 16-летнюю Юлию Волкову, которая 20 июля ушла с места жительства в Новокодакском районе города и пропала. Приметы: на вид 18 лет, рост около 180 см, крупного телосложения, зеленые глаза, русые волосы, стрижка каре.
Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.