На Дніпропетровщині місцевим мешканцям за 100 доларів пропонують затримувати підозрілих осіб, які працюють на окупантів.

Таку пропозицію зробив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Щоб отримати гроші, людям потрібно провести громадянське затримання підозрілої особи, викликати поліцію та передати їй затриманого. Також можна передати інформацію стосовно підозрілої людини до поліції, або повідомити в приватні повідомлення на сторінці Євтушенка в Facebook.

В разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного громадянин, який викликав поліцію, отримає суму еквівалентну 100 доларам по курсу НБУ на день затримання.

Як заявив очільник Нікопольської РВА, підозрілими особами вважаються оператори квадрокоптерів, люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях та елементах інфраструктури, проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру, а також які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д.

Нагадаємо, ситуація у Нікополі погіршується, зроблено заяву щодо виїзду.

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