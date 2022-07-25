Всю ночь на понедельник, 25 июля, российские войска атаковали Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили по трем районам - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО, выпустив до 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский район оккупанты направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар потушили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.