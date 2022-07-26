Историю кошек рассказала никопольчанка Zlata Savovska в сообществе «Хвостатые и четверолапые никопольчане» на фейсбук.
По словам женщины, в одной из квартир Никополя несколько кошек живут без хозяев уже третий год. Непонятно куда делись жители, уехали или умерли, но в доме жили только животные, которых иногда подкармливали соседи, у которых были ключи. А недавно из города уехали и они, потому что эвакуировались из-за постоянных обстрелов.
Таким образом, животные остались совсем сами. В квартире беспорядок, потому что никто за котами не убирал, а пустые упаковки от корма оставляли прямо на полу. Сами четырехлапые боятся людей, и прятались, когда в дом вошли волонтеры. Им удалось найти рыжего кота, котенка и взрослую кошку, но ее еще поймать не сумели, она прячется.
Все коты очень истощены и находятся в страшном стрессе. Волонтеры хотят найти им новых владельцев. Маленькому котёнку уже нашли новую семью, теперь хотят отдать в добрые руки рыжего кота и взрослую кошку. Автор поста предполагает, что в квартире есть еще животные.
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