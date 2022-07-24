На Днепропетровщине местным жителям за 100 долларов предлагают задерживать подозрительных лиц, которые работают на оккупантов.

Такое предложение сделал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Чтобы получить деньги, людям нужно провести гражданское задержание подозреваемого, вызвать полицию и передать ей задержанного. Также можно передать информацию о подозрительном человеке в полицию или сообщить в частные сообщения на странице Евтушенко в Facebook.

В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вызвавший полицию гражданин получит сумму эквивалентную 100 долларам по курсу НБУ на день задержания.

Как заявил глава Никопольской РВА, подозрительными лицами считаются операторы квадрокоптеров, люди, рисующие непонятные знаки на зданиях и элементах инфраструктуры, производящие съемку населенного пункта на мобильную, фото-видео аппаратуру, а также запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

Напомним, ситуация в Никополе ухудшается, сделано заявление относительно выезда.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что количество жертв удара по Днепропетровщине растет.