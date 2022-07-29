Украинские воины уничтожили еще один склад боеприпасов российских кафиров. На этот раз в воздух взорвали БК захватчиков в оккупированном Васильевском районе Запорожской области.

Оттуда Россия обстреливала Никопольский район, контролируемый украинской армией. Фото горящего состава кафиров показал председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"На противоположном берегу состав орков продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата", - подписал яркое фото он.

На фото видно, как над очередным складом боеприпасов кафиров, который они обустроили в оккупированном Васильевском районе в Запорожье, поднимается густой столб дыма.

Из района, где был уже уничтожен состав БК, оккупанты обстреливали Никопольский район.

Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.