У ніч на середу, 27 липня, окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.



По Нікопольському району ворог двічі ударив з «Градів». Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково залишилося без світла, на місці працюють електрики. На щастя, люди не ушкоджені.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині пропонують $100 в обмін на зрадника: де та як можна отримати гроші.

Також повіомлялось про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.

Крім того Politeka.net писала, що мешканців Дніпра просять допомогти в пошуках 16-річної Аліси.