Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.
По Нікопольському району ворог двічі ударив з «Градів». Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.
По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково залишилося без світла, на місці працюють електрики. На щастя, люди не ушкоджені.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Китай і рф уклали непублічну домовленість щодо України: сплив "нюанс" ракетних обстрілів росіян
"Деблокують і звільнять": з'явилися терміни вигнання рф з Маріуполя, чекати залишилося недовго
"Його бояться": наближається фатальний для росіян місяць, якого побоюється навіть Путін
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів: "І остаточно зачистили"
Нагадаємо, на Дніпропетровщині пропонують $100 в обмін на зрадника: де та як можна отримати гроші.
Також повіомлялось про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.
Крім того Politeka.net писала, що мешканців Дніпра просять допомогти в пошуках 16-річної Аліси.