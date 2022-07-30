Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из «Градов». В Никополь и Красногригорьевскую общину направили до 80 снарядов.

По предварительным данным, в Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведен из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики.

Также сообщается о разрушениях на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов.

Предварительно, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине также обошлось без жертв и разрушений.

В других районах области в эту минуту спокойно.

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Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.