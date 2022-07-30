Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из «Градов». В Никополь и Красногригорьевскую общину направили до 80 снарядов.
По предварительным данным, в Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведен из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики.
Также сообщается о разрушениях на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные укрощали пламя несколько часов.
Предварительно, люди не пострадали. В Красногригорьевской общине также обошлось без жертв и разрушений.
В других районах области в эту минуту спокойно.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Лобовое столкновение: молодые родители погибли в страшном ДТП, за жизнь новорожденной малышки борются врачи
"Многие из вас знали Глеба": погиб известный украинец, в Сети волна скорби
Влад Яма из "Танців з зірками" признался, как сбежал из страны и где он теперь: "С самого начала"
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.