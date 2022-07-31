Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В ночь на воскресенье, 31 июля, оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский.
"По Никопольскому ночью дважды ударили из «Градов». Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков - повреждены. Есть разрушение в 7-ми многоэтажках. Задело школу, детский сад и несколько городских учреждений", - сообщил Резниченко.
Также сообщается, что на местном автопредприятии сгорели два автобуса, до десяти – повреждены. Выведены из строя газопровод и водопровод. На месте работают специалисты.
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Утром враг атаковал Никополь двумя ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.
В Криворожском районе враг попал из ствольной артиллерии по Зеленодольскому обществу. Люди не пострадали.
В других районах области в эту минуту спокойно.
Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.