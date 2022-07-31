Жителям Кривого Рога обещают денежное вознаграждение за предоставление информации о шпионах, работающих на рф, "сливая" оккупантам информацию об ВСУ, и об агитаторах за "русский мир".

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Просьба – сообщать фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных, или кто корректирует огонь по нашей территории", — заявил Вилкул.

Кроме того, необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии – добавьте фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу.

Информацию о предателях можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров – Вайбер, Ватсап, Телеграмм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.

Если возможно, просят также указать номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить предателей.

Если по предоставленной информации будет задержан реальный шпион, человеку, сообщившему о нем, выплатят вознаграждение 50 тысяч гривен. Если удастся задержать агитатора за «русский мир» – выплата составит 10 тысяч гривен.

"Просьба к вам - также в ваших сообщениях предоставлять свои данные – фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи с вами, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения", — добавил Вилкул.

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