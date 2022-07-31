Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Просьба – сообщать фамилию, имя и отчество человека, проявляющего заинтересованность к местам дислокации, перемещения, состава и принадлежности подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны, о тех, кто сдает оккупантам местоположение украинских военных, или кто корректирует огонь по нашей территории", — заявил Вилкул.
Кроме того, необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии – добавьте фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу.
Информацию о предателях можно предоставить по телефону: 067-563-02-63 по любому из мессенджеров – Вайбер, Ватсап, Телеграмм, Сигнал или направить письмо на электронную почту: krviddil.ssu@gmail.com.
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Если возможно, просят также указать номер телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить предателей.
Если по предоставленной информации будет задержан реальный шпион, человеку, сообщившему о нем, выплатят вознаграждение 50 тысяч гривен. Если удастся задержать агитатора за «русский мир» – выплата составит 10 тысяч гривен.
"Просьба к вам - также в ваших сообщениях предоставлять свои данные – фамилию, имя и отчество, номер телефона для связи с вами, уточнения обстоятельств и выплаты вознаграждения", — добавил Вилкул.
Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.